Gazzetta_it : Il sindaco di Sesto: 'Vi racconto la visita di Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo stadio del #Milan' - AntoVitiello : Il sindaco di Sesto San Giovanni a Gazzetta: 'Vi racconto la visita di #Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo sta… - Agenzia_Ansa : FLASH ++ Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird ++ #ANSA - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Milan, il nuovo corso è già iniziato: il programma #RedBird in 4 punti - Gazzetta_it : Milan, il nuovo corso è già iniziato: il programma #RedBird in 4 punti -

Tutto è pronto, ilsta per nascere. E sarà una trasformazione che prenderà piede da tutto ciò che di positivo è stato fatto in questi anni per poi evolvere fino a puntare al massimo possibile, quel posto nel ...CALCIOMERCATONEWS/ Zanioloobiettivo, Botman, c'è il piano B La firma sul contratto è finalmente arrivata, Sarri si è legato fino al 2025 alla Lazio con altre tre stagioni dunque per ...La Gazzetta dello Sport titola la sua prima pagina con le parole di Gerry Cardinale: “Milan, ti porto alle stelle”. La carica del nuovo proprietario: “Odio perdere, continueremo a vincere. Non ho mai ...La cessione del Milan, dopo settimane di indiscrezioni e congetture, è ora ufficiale. Il nuovo proprietario Gerry Cardinale è stato in visita a Casa Milan nella giornata di ieri e ...