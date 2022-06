Michele Morrone smentisce la relazione con Elena D’Amario è un’amica

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 2 giugno 2022)ha permesso agli utenti che lo seguono su Instagram di fargli delle domande. Così, qualcuno gli ha chiesto: “Hai una fidanzata?”. La risposta dell’attore non ha lasciato spazio a dubbi: “Noto che alle persone piace inventare storie. Sembra che io non possa neanche avere. No, non ho una fidanzata. Nel caso, ve