“L’Isola dei Famosi 2022” | Roger Balduino in ospedale | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 2 giugno 2022)dei, versione italiana del reality show Celebrity Survivor, va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 ogni lunedì e venerdì sera. Alla conduzione del programma Ilary Blasi, la quale è affiancata da degli “aiutati” d’eccezione: in studio con lei ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, invece Alvin gestisce il tutto dall’Honduras. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 30 MaggioIlary Blasi ha comunicato al pubblico che uno dei naufraghi era ricoverato in. Infatti, la permanenza dideisarebbe a rischio.Da quando è iniziato il famoso reality di sopravvivenza, tantissimi naufraghi hanno lasciato più volte ...