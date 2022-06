Italia-Argentina (0-3), Mancini: “Devo dire grazie a questi ragazzi” (Di giovedì 2 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato dopo la pesante sconfitta per tre a zero contro l’Argentina nella Finalissima. Italia-Argentina, Mancini: “I giovani non giocano” Il tecnico Italiano ha commentato cosi la gara: “Il primo tempo è stato equilibrato, i gol loro nel primo tempo sono arrivati da errori nostri che non possiamo commettere mai. Avevamo palla noi e l’abbiamo persa, sulla seconda ci siamo fatti superare a metà campo. Dallo 0-2 è diventato tutto più difficile perché l’Argentina ha giocatori incredibili che sanno gestire il pallone. Ora dobbiamo lavorare molto e impegnarci, sapendo che non sarà semplice. Io Devo dire solo grazie a tutti questi ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’, Roberto, ha parlato dopo la pesante sconfitta per tre a zero contro l’nella Finalissima.: “I giovani non giocano” Il tecnicono ha commentato cosi la gara: “Il primo tempo è stato equilibrato, i gol loro nel primo tempo sono arrivati da errori nostri che non possiamo commettere mai. Avevamo palla noi e l’abbiamo persa, sulla seconda ci siamo fatti superare a metà campo. Dallo 0-2 è diventato tutto più difficile perché l’ha giocatori incredibili che sanno gestire il pallone. Ora dobbiamo lavorare molto e impegnarci, sapendo che non sarà semplice. Iosoloa tutti...

