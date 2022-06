I soldati russi che si sono rifiutati di invadere l’Ucraina: «Nessuno di noi voleva questa guerra» (Di giovedì 2 giugno 2022) Quando il 24 febbraio scorso Albert Sakhibgareev ha visto la notifica su Telegram: «La russia invade l’Ucraina», ha deciso che quella non sarebbe stata la sua guerra, è fuggito dal campo base e si è nascosto. Il soldato russo era stato mandato nella regione russa di Bolgorod, l’8 febbraio, per effettuare delle «esercitazioni militari», riporta il Wall Street Journal. Ma, il 21 febbraio, quando il presidente russo Vladimir Putin in un discorso ha negato il diritto all’autodeterminazione dello stato ucraino, i telefoni dei soldati militari sono stati confiscati, ed è stato loro detto di indossare giubbotti antiproiettile. Il giorno dell’invasione, i soldati sono stati svegliati dal rumore delle bombe e da quello dei caccia che volavano sopra le loro teste. Sakhibgareev ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Quando il 24 febbraio scorso Albert Sakhibgareev ha visto la notifica su Telegram: «Laa invade», ha deciso che quella non sarebbe stata la sua, è fuggito dal campo base e si è nascosto. Il soldato russo era stato mandato nella regione russa di Bolgorod, l’8 febbraio, per effettuare delle «esercitazioni militari», riporta il Wall Street Journal. Ma, il 21 febbraio, quando il presidente russo Vladimir Putin in un discorso ha negato il diritto all’autodeterminazione dello stato ucraino, i telefoni deimilitaristati confiscati, ed è stato loro detto di indossare giubbotti antiproiettile. Il giorno dell’invasione, istati svegliati dal rumore delle bombe e da quello dei caccia che volavano sopra le loro teste. Sakhibgareev ...

