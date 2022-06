GF Vip 7, Antonino Spinalbese nella casa come concorrente? Il Rumor (Di giovedì 2 giugno 2022) A settembre su Canale 5 torna il GF Vip 7. Alfonso Signorini starebbe lavorando per formare un cast di Vipponi ”vincente”. Stando alle indiscrezioni, all’interno della casa di Cinecittà potrebbe entrare anche l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Grande Fratello Vip 7: spuntano i primi nomi dei probabili Vipponi Alla rivelazione del cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7, manca ancora diverso tempo, ma sui portali di gossip già da diverse settimane hanno iniziato a circolare i nomi dei Vip che a settembre potrebbero varcare la porta rossa. Stando ad alcune indiscrezioni Alfonso Signorini sarebbe “Tentato” di inserire tra i nuovi concorrenti anche l’ex di Belen: Antonino Spinalbese. (l’articolo continua dopo la foto.) Ovviamente, sono soltanto Rumor non c’è nulla di certo. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 2 giugno 2022) A settembre su Canale 5 torna il GF Vip 7. Alfonso Signorini starebbe lavorando per formare un cast di Vipponi ”vincente”. Stando alle indiscrezioni, all’interno delladi Cinecittà potrebbe entrare anche l’ex di Belen Rodriguez,. Grande Fratello Vip 7: spuntano i primi nomi dei probabili Vipponi Alla rivelazione del cast ufficiale del Grande Fratello Vip 7, manca ancora diverso tempo, ma sui portali di gossip già da diverse settimane hanno iniziato a circolare i nomi dei Vip che a settembre potrebbero varcare la porta rossa. Stando ad alcune indiscrezioni Alfonso Signorini sarebbe “Tentato” di inserire tra i nuovi concorrenti anche l’ex di Belen:. (l’articolo continua dopo la foto.) Ovviamente, sono soltantonon c’è nulla di certo. ...

Advertising

GenoveseGiusy : Gf Vip 7, Antonino Spinalbese conferma di essere stato contattato per entrare nel reality: la sua decisione… - DonnaGlamour : Antonino Spinalbese al GF Vip? Arriva la risposta dell’ex di Belen - BITCHYFit : Antonino Spinalbese dice nì al Grande Fratello Vip e si fidanza con un volto di Pechino Express - andreastoolbox : #Antonino Spinalbese contattato per il cast del GF Vip 7: la decisione - Novella_2000 : Ex di Belen Rodriguez contattato per il GF Vip 7: arriva la sua decisione -