Cos’è il sistema «Himars» che Biden invierà a Kiev e come influirà sui combattimenti (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Pentagono fornirà a Kiev camion sui quali è montata una batteria in grado di lanciare sei missili, con una gittata massima di 70 chilometri. Gli ucraini avevano chiesto razzi più potenti («Army tactical missil system») con una capacità fino a 300 chilometri Leggi su corriere (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Pentagono fornirà acamion sui quali è montata una batteria in grado di lanciare sei missili, con una gittata massima di 70 chilometri. Gli ucraini avevano chiesto razzi più potenti («Army tactical missil system») con una capacità fino a 300 chilometri

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Cos’è il sistema «Himars» che Biden invierà a Kiev e come influirà sulla guerra - Corriere : Cos’è il sistema «Himars» che Biden invierà a Kiev e come influirà sulla guerra - Valeria93113820 : Un video per capire davvero cos’è l’apartheid di Israele. Divisione e separazione territoriale,Registro della polaz… - Luxgraph : Cos’è il sistema «Himars» che Biden invierà a Kiev e come influirà sui combattimenti #corriere #news #2022 #italy… - vocedeltifoso : RT @MGuardasole: Amo queste partite, almeno vi rendete conto della pochezza del TALENTO e delle qualità tecniche dei calciatori italiani.… -