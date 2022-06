Chivu alla guida dell’Inter Primavera anche nella prossima stagione

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022)confermatoDopo il successo in campionatofinale play-off contro la Roma, per l’Interè già tempo di pensare al futuro. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero confermatoper la. “Innanzitutto la notizia: Cristianresterà all’Inter. Il club nerazzurro ha fatto valere l’opzione di rinnovo fino al 2023 messa nell’accordo con l’ex tripletista (…). Non ha avuto mai paura di mettersi in gioco, iniziando dall’Under 14 (nel 2014), per passare all’Under 17 quindi ...