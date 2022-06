Charles Leclerc tuona: “Errore nel box Ferrari? Devo parlare con il team” (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono passati, certamente, diversi giorni dal pasticcio monegasco del Cavallino Rampante. Una macchia per tutta la squadra che ha compromesso irrimediabilmente la gara di Charles Leclerc che da dominatore assoluto del Gran Premio di Monaco si è ritrovato, addirittura, fuori dal podio. La Ferrari ha sbagliato strategia, chiamando entrambi i piloti al box in contemporanea. Una vicenda che ha fatto parlare tutto il paddock e tutto il mondo della Formula 1. La rabbia del pilota monegasco, che mai come quest’anno è in lotta per il titolo Mondiale della classifica piloti, si è riversata in tutta la sua crudezza durante e dopo gli accadimenti. Il Ferrarista ha confermato che dovrà parlare approfonditamente con la scuderia per chiarire le dinamiche sfortunate che lo hanno portato a perdere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono passati, certamente, diversi giorni dal pasticcio monegasco del Cavallino Rampante. Una macchia per tutta la squadra che ha compromesso irrimediabilmente la gara diche da dominatore assoluto del Gran Premio di Monaco si è ritrovato, addirittura, fuori dal podio. Laha sbagliato strategia, chiamando entrambi i piloti al box in contemporanea. Una vicenda che ha fattotutto il paddock e tutto il mondo della Formula 1. La rabbia del pilota monegasco, che mai come quest’anno è in lotta per il titolo Mondiale della classifica piloti, si è riversata in tutta la sua crudezza durante e dopo gli accadimenti. Ilsta ha confermato che dovràapprofonditamente con la scuderia per chiarire le dinamiche sfortunate che lo hanno portato a perdere la ...

Advertising

DisneyPixarIT : Verso l'infinito e oltre con @scuderiaferrari e #Lightyear!?? ?? Siamo felici di annunciare che @charles_leclerc ha f… - DisneyPixarIT : Indossate la tuta. Accendete i motori. Preparatevi ad andare verso l'infinito e oltre a Monaco! ???? #Lightyear… - Bari248 : @itsgiuliadip Non io che spendo 5 minuti per capire la domanda 'scambio Vettel Leclerc si o no?' Non connettendo il… - Mterryf1 : @RikiClob Te lo spiego Leclerc è secondo me dello stesso livello di Max Gli manca solo un pochino di esperienza m… - _diana87 : Vi assicuro che gioca meglio quello scoordinato di Charles Leclerc a calcio (allego foto) che la nostra nazionale.… -