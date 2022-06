Bimba di 9 anni sbranata da un puma mentre gioca a nascondino in un bosco: gravissima (Di giovedì 2 giugno 2022) Una bambina di 9 anni è stata sbranata da un puma mentre giocava insieme ad alcuni suoi amici nei boschi. La piccola Lily Kryzhanivskyy, di 9 anni , era nel bosco con due amici a Fruitland, nello ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Una bambina di 9è statada unva insieme ad alcuni suoi amici nei boschi. La piccola Lily Kryzhanivskyy, di 9, era nelcon due amici a Fruitland, nello ...

