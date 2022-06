Amazon Key arriva in Italia | la rivoluzionaria consegna smart | anche quando non siamo a casa

Advertising

Great value and flexibility are alsoplatform features with pay - as - you - go plans offered ... including Google Cloud,Web Services, DigitalOcean, Vultr, and Linode. The platform features ...Altra svolta in arrivo.sbarca nel nostro Paese, sia a Roma che a Milano. L'obiettivo è ridurre al minimo ritardi e nuovi invii. L'evoluzione del commercio da remoto è pressoché inarrestabile. Durante la pandemia, ...Inizia il test in Italia da parte di Amazon che consentirà, tramite apposita tecnologia, di ricevere le consegne anche quando si è fuori casa.Lanciato ufficialmente Amazon Key anche in Italia, portando nel nostro paese la possibilità di fare consegne anche quando non si in casa.