Addio Salernitana, Sabatini spiega: "Sono cose di calcio. Da dove ripartirò? Da qualcuno che mi cercherà" (Di giovedì 2 giugno 2022) E' rottura totale tra Walter Sabatini e la Salernitana. A parlarne è proprio l'ormai ex direttore sportivo del club, intercettato a Milano da Gianlucadimarzio.com. Di seguito il perchè dell'Addio:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 2 giugno 2022) E' rottura totale tra Waltere la. A parlarne è proprio l'ormai ex direttore sportivo del club, intercettato a Milano da Gianlucadimarzio.com. Di seguito il perchè dell':...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSS1919 Divergenze tra il presidente #Iervolino e #Sabatini - DiMarzio : Ufficiale l'addio alla @OfficialUSS1919, l'intervista all'ormai ex ds Walter #Sabatini - DiMarzio : #Sabatini non sarà il ds della #Salernitana nella prossima stagione - TuttoCagliari : Sabatini dopo l'addio alla Salernitana: 'Sono cose di calcio, niente di importante' - Grifoman1 : RT @DiMarzio: Ufficiale l'addio alla @OfficialUSS1919, l'intervista all'ormai ex ds Walter #Sabatini -