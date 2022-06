Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono queste le regole del parco di, icona protetta negli Stati Uniti. Violarle è stato fatale a unadi 25 anni, attaccata da un bisonte femmina e morta dopo essere stata incornata ...Unaper amica , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2014 di ... in onda dalle 21.20 su Canale 5(serie tv), in onda dalle 21.15 su La7 Gomorra : ... Yellowstone, donna muore incornata da un bisonte: impalata e lanciata in aria Tragedia nel parco Usa. La vittima ha superato la distanza di sicurezza e, arrivata a tre metri dall'animale, è stata attaccata ...