Visco, l’Italia e quella ricchezza media netta aumentata del 2 per cento (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ diminuita la diseguaglianza, si è ridotta la povertà assoluta. Tutto questo nonostante il Covid-19, o meglio in risposta agli effetti della pa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) E’ diminuita la diseguaglianza, si è ridotta la povertà assoluta. Tutto questo nonostante il Covid-19, o meglio in risposta agli effetti della pa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

12ruoteinmovim : @mariolavia Sicuro. Noi (Italia) non importiamo il greggio e loro lo vendono in India (hanno rinnovato il contratto… - MilanoFinanza : Il monito di Visco e l'Italia nella morsa tra inflazione e debito - beverlytozier3 : RT @lukealb: “La pandemia e la guerra si abbattono in Italia soprattutto su milioni di disoccupati ufficiali e su milioni di disoccupati oc… - PazzoPerDomani : RT @lukealb: “La pandemia e la guerra si abbattono in Italia soprattutto su milioni di disoccupati ufficiali e su milioni di disoccupati oc… - Sakurauchi_Hime : RT @ItalianPolitics: Sfruttamento dei lavoratori in purezza -> Governatore di Banca d'Italia Visco all'Assiom Forex ieri: 'I #salari non d… -