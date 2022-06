Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022)DEL 1 GIUGNOORE 08:35 MARCO CILUFFO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLACè MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASSIA E AURELIA E INCOLONNAMENTI ALTEZZA SVINCOLOTERAMO INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA SUL TRATTO URBANO AUTO IN FILA PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE STESSA SITUAZIONE ANCHE IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO SEMPRE VERSO IL RACCORDO SULLA VIA NOMENTANA CI SONO CODE SULL’INTERO QUADRANTE DI COLLEVERDE E ALTRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULL AUTOSTRADAFIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO INCIDENTE CON CODE NELLE DUE DIREZIONE è SEGNALATO SULLA VIA PISANA ALTEZZA INCROCIO ...