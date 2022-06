Un posto al sole | Bianca scopre l’emozione per la prima volta

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chescoprirà delle forti emozioni. Vediamo insieme i dettagli. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere cheprenderà lacotta per un ragazzino e scoprirà nuove emozioni. Intanto, per via di un problema a lavoro Rossella e Virginia si troveranno fianco a fianco a lavoro.lacotta a scuola (web)Infine, gli spoiler ci fanno sapere che Cerruti sarà indeciso se perdonare il tradimento di Sarti. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Unalinnamorata, Rossella e Virginia fanno pace Nella ...