Transnistria | Tiraspol | La Moldavia si sta armando per attaccarci

(Di mercoledì 1 giugno 2022) "Larientra in un piano pluriennale di partenariati per raggiungere gli standard militari compatibili con la NATO entro il 2030. Laha sottoscritto uno status di neutralita' nella ...

Agenzia ANSA

Lo ha dichiarato in un'intervista Vitaly Ignatiev, ministro degli Esteri della, ufficialmente Repubblica Moldava di Pridnestrovie. 1 giugno 2022Tali attentati erano stati definiti sia dal governo di Chisinau che dai secessionisti dicome tentativi di trainare lanel conflitto. Le autorità separatiste avevano affermato ...