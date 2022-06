Temptation Island, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino svelano qual è stato il momento più emozionante del loro matrimonio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sabato 28 maggio i due ex protagonisti di Temptation Island Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono convolati a nozze e lo hanno fatto davanti ad uno stuolo di parenti e amici, tra cui anche diversi personaggi del Gf Vip, come Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Matilde Brandi e Giacomo Urtis. I due novelli sposi, pur condividendo sui social la gioia per il loro grande giorno, hanno scelto di non condividere le immagini delle nozze, in quanto hanno concesso l’esclusiva al settimanale Chi, suscitando diverse polemiche, alle quali Carlotta ha subito risposto per le rime. L’attesa però è ormai finita: da oggi, infatti, è in edicola il nuovo numero del settimanale Chi, che riporta il servizio fotografico fatto a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sabato 28 maggio i due ex protagonisti disono convolati a nozze e lo hanno fatto davanti ad uno stuolo di parenti e amici, tra cui anche diversi personaggi del Gf Vip, come Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Matilde Brandi e Giacomo Urtis. I due novelli sposi, pur condividendo sui social la gioia per ilgrande giorno, hanno scelto di non condividere le immagini delle nozze, in quanto hanno concesso l’esclusiva al settimanale Chi, suscitando diverse polemiche, alleha subito risposto per le rime. L’attesa però è ormai finita: da oggi, infatti, è in edicola il nuovo numero del settimanale Chi, che riporta il servizio fotografico fatto a ...

