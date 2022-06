"Sono terroristi": la denuncia di Mosca sul battaglione tartaro di Crimea (Di mercoledì 1 giugno 2022) Secondo la Corte suprema russa il battaglione Noman Çelebicihan in Crimea è formato da "terroristi". Ecco di chi si tratta e chi è il comandante Lenur Isliamov Secondo la Corte suprema russa il battaglione Noman Çelebicihan, che combatte in Crimea contro l'esercito di Putin, è formato da terroristi. Ecco di chi si tratta e chi è il comandante Lenur Isliamov Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Secondo la Corte suprema russa ilNoman Çelebicihan inè formato da "". Ecco di chi si tratta e chi è il comandante Lenur Isliamov Secondo la Corte suprema russa ilNoman Çelebicihan, che combatte incontro l'esercito di Putin, è formato da. Ecco di chi si tratta e chi è il comandante Lenur Isliamov

