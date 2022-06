' Smetto quando voglio' | questa sera alle 21 10 su Rai Movie il film con Edoardo Leo e Pietro Sermonti

Advertising

Michaelmik2109 : @AndrewPattone Ti sego tutto il pacco poi quando stai per venire smetto poi riprendo voglio che esplodi di latte - 40_caratteri : @WitchCassy Smetto quando voglio? Smetto.... - klaus1973_2014 : RT @raimovie: Alle 21.10 'Smetto quando voglio' di Sidney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero… - MaxCarbonaro : RT @raimovie: Alle 21.10 'Smetto quando voglio' di Sidney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero… - _nowbelieveinme : Sto ascoltando luci accese e subito mi ricordo della diretta di due anni fa quando finalmente usciva e la stavamo a… -

Rai Storia

voglio va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre. Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, ...... questo mi addolora, mi commuove e nondi chiedere condizioni di lavoro sicure per tutti. ... È bello aiutare la nostra casa comune specie, come in questi mesi, capiamo quanto è importante, ... "Smetto quando voglio" - RAI Ufficio Stampa Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Sergio Solli e Neri Marcorè sono i protagonisti della commedia “Smetto q ...Da una parte i trionfatori dell'ultimo Europeo, conquistato proprio a Weblwey, undici mesi fa, dall'altra i detentori della 'Copa America'.