San Lorenzo, il cuoco che ha salvato Alessandra dallo stupro: l'aggressore mi ha colpito col cacciavite

Alessio, il cuoco che ha salvato Alessandra da uno stupro ad opera di un marocchino, nella notte di sabato a San Lorenzo, racconta a Repubblica come e perché è intervenuto in aiuto della ragazza terrorizzata. l'aggressore le teneva un cacciavite puntato alla gola. Il suo salvatore, 38 anni, non si sente un eroe ma non ha potuto girarsi dall'altra parte. «Camminavo in via dei Sardi – dice – per andare a prendere il tram allo Scalo di San Lorenzo. A un certo punto mi è venuta incontro l'amica di Alessandra, mi ha detto: "Ti prego, aiutami, non te ne andare. La mia amica è in pericolo"». Alessio si è avvicinato e ha visto "nel buio un ragazzo con il braccio intorno al collo di Alessandra. Ho chiesto ...

