Salerno | venerdì sospensione idrica programmata

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diSistemi. Si comunica che al fine di eseguire intervento riparativo in Via Santa Margherita incrocio Via Sichelmanno, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 09.30 alle ore 15.30 di3 Giugno, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Santa Margherita Via Giovan Battista Amendola Via Sichelmanno Via Orazio Flacco Via Gabriele Napodano Via Carmine Antonio Petrone Via Oreste Petrilli Via Michelangelo Juliano Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si ...