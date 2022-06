Rai, Fuortes toglie a Orfeo la direzione della divisione approfondimenti. Il caso finisce in Vigilanza: “L’ad deve venire a chiarire” (Di mercoledì 1 giugno 2022) È scontro in Rai tra l’amministratore delegato Carlo Fuortes e l’ex direttore del Tg3 Mario Orfeo. L’ad ha revocato l’incarico di direttore della divisione Approfondimento a Orfeo. La notizia, anticipata dal sito Dagospia, rischia di scatenare un terremoto politico e approderà sicuramente davanti alla Commissione di Vigilanza. Dietro la decisione di sollevare Orfeo dall’incarico, secondo quanto trapelato finora, sarebbero stati alcuni articoli di stampa contro il numero uno di viale Mazzini, dietro i quali – ad avviso di Fuortes – si celerebbe proprio l’ex direttore del Tg3. La cacciata – quando mancano appena dieci giorni all’avvio della ‘rivoluzione’ della Tv di Stato – ha provocato un terremoto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) È scontro in Rai tra l’amministratore delegato Carloe l’ex direttore del Tg3 Marioha revocato l’incarico di direttoreApprofondimento a. La notizia, anticipata dal sito Dagospia, rischia di scatenare un terremoto politico e approderà sicuramente davanti alla Commissione di. Dietro la decisione di sollevaredall’incarico, secondo quanto trapelato finora, sarebbero stati alcuni articoli di stampa contro il numero uno di viale Mazzini, dietro i quali – ad avviso di– si celerebbe proprio l’ex direttore del Tg3. La cacciata – quando mancano appena dieci giorni all’avvio‘rivoluzione’Tv di Stato – ha provocato un terremoto ...

