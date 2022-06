Odessa, ecco come esplode una mina in mare: dal fronte, un ultimo terrificante video | Guarda (Di mercoledì 1 giugno 2022) Filmato dopo filmato, immagine dopo immagine, Tpyxa contina a raccontare su Twitter la guerra in Ucraina, ormai vicinissima al suo 100esimo giorno. Una guerra terribile, brutale: ora l'invasione della Russia di Vladimir Putin ha messo nel mirino Severodontesk, la "nuova Mariupol". Ma le ultime immagini che viaggiano su Tpyxa, account giornalistico ucraino, arrivano direttamente da Odessa. O meglio, dal mare di Odessa. Già, perché le acque erano state minate dai russi e, ora che la situazione in città è relativamente più calma, ecco che le forze ucraine procedono a sminare il mare e il suo fondale. Nel video che potete vedere qui sotto l'impressionante momento in cui esplode una mina nel mare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Filmato dopo filmato, immagine dopo immagine, Tpyxa contina a raccontare su Twitter la guerra in Ucraina, ormai vicinissima al suo 100esimo giorno. Una guerra terribile, brutale: ora l'invasione della Russia di Vladimir Putin ha messo nel mirino Severodontesk, la "nuova Mariupol". Ma le ultime immagini che viaggiano su Tpyxa, account giornalistico ucraino, arrivano direttamente da. O meglio, daldi. Già, perché le acque erano statete dai russi e, ora che la situazione in città è relativamente più calma,che le forze ucraine procedono a sre ile il suo fondale. Nelche potete vedere qui sotto l'impressionante momento in cuiunanel...

