Nuovo Milan | la decisione sui rinnovi di Maldini e Massara!

A Casa Milan inizia l'era RedBird. Dopo le firme per il passaggio di proprietà per 1,2 miliardi di euro, è arrivato anche l'annuncio ufficiale che completa l'operazione. Comunicazione che sancisce definitivamente l'acquisto della maggioranza del club di via Aldo Rossi. Il closing è previsto entro il mese di settembre 2022 ed Elliott rimarrà come socio di minoranza. "Onorati di far parte della storia del Milan, entusiasti di poterne scrivere il prossimo capitolo ", ha dichiarato Gerry Cardinale, numero uno del fondo d'investimento americano. Il Milan quindi cambia proprietà, ma non guida tecnica: andrà avanti con Paolo Maldini e Frederic Massara. Negli ultimi giorni si respirava un'aria più distesa sul futuro della dirigenza e la lettera di saluto di Elliott ...

