Niente Golden Gala per Jacobs (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli accertamenti effettuati nella giornata di oggi a Roma, all'Istituto di Scienza dello sport, dal campione olimpico Marcell Jacobs, successivi al problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli accertamenti effettuati nella giornata di oggi a Roma, all'Istituto di Scienza dello sport, dal campione olimpico Marcell, successivi al problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, hanno ...

