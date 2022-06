Maltrattamenti al gatto, arriva la sentenza per Zouma: 180 ore di servizi sociali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il difensore francese del West Ham, Kurt Zouma, è stato condannato a svolgere 180 ore di servizi sociali in quanto giudicato colpevole di Maltrattamenti ai danni del suo gatto. Il centrale ex Chelsea tra le altre, si è dichiarato colpevole di aver preso a calci e schiaffeggiato il suo felino, peraltro registrando tutto tramite il cellulare del fratello, e diffondendo le immagini sul web. In molti si sono indignati e il club londinese aveva multato il giocatore. Ora il giudice Susan Holdhan pone fine a questa vicenda: “Un comportamento vergognoso e biasimevole ai danni di un animale domestico”, ha dichiarato nella lettura della sentenza che vieterà a Zouma di possedere un gatto per i prossimi cinque anni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il difensore francese del West Ham, Kurt, è stato condannato a svolgere 180 ore diin quanto giudicato colpevole diai danni del suo. Il centrale ex Chelsea tra le altre, si è dichiarato colpevole di aver preso a calci e schiaffeggiato il suo felino, peraltro registrando tutto tramite il cellulare del fratello, e diffondendo le immagini sul web. In molti si sono indignati e il club londinese aveva multato il giocatore. Ora il giudice Susan Holdhan pone fine a questa vicenda: “Un comportamento vergognoso e biasimevole ai danni di un animale domestico”, ha dichiarato nella lettura dellache vieterà adi possedere unper i prossimi cinque anni. SportFace.

