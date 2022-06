Latina, i cittadini chiedono più sicurezza: la Questura risponde inviando in strada più poliziotti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Latina – La Polizia di Stato – Questura di Latina, nel pomeriggio di ieri, martedì 31 maggio 2022, ha nuovamente effettuato un servizio straordinario di controlli per il contrasto al crimine diffuso. Decine i poliziotti della Questura impegnati, tra i quali esperti investigatori delle sezioni specializzate antidroga e antirapina della Squadra Mobile, affiancati dalla Squadra Amministrativa e da unità operative della Polizia stradale. Le attività di controllo hanno riguardato, in particolare, il quartiere Nicolosi, le Nuove Autolinee e il centro cittadino, in risposta ad una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati comuni e allo spaccio di sostanze ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022)– La Polizia di Stato –di, nel pomeriggio di ieri, martedì 31 maggio 2022, ha nuovamente effettuato un servizio straordinario di controlli per il contrasto al crimine diffuso. Decine idellaimpegnati, tra i quali esperti investigatori delle sezioni specializzate antidroga e antirapina della Squadra Mobile, affiancati dalla Squadra Amministrativa e da unità operative della Poliziale. Le attività di controllo hanno riguardato, in particolare, il quartiere Nicolosi, le Nuove Autolinee e il centro cittadino, in risposta ad una crescente domanda sociale dida parte dei. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dei reati comuni e allo spaccio di sostanze ...

