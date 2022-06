La regina Elisabetta festeggia 70 anni di regno: parate, falò e concerti. L’incognita di Harry e Meghan (Di mercoledì 1 giugno 2022) parate, falò, corse di cavalli, concerti e feste in strada. L’intero regno Unito si sta preparando a quattro giorni di celebrazioni per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, in un programma che unisce eventi solenni e festa popolare in onore della sovrana 96enne, che i sondaggi indicano apprezzata da otto sudditi su dieci. Fra orgoglio nazionale e spensieratezza, con l’apertura dei pub prolungata fino a tarda notte, il Giubileo di Platino sarà anche un modo di festeggiare la fine dei duri anni della pandemia di Covid. Festa per il Giubileo della regina Elisabetta Nessuno ha regnato tanto come Elisabetta nella storia britannica. Rimasta vedova ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022), corse di cavalli,e feste in strada. L’interoUnito si sta preparando a quattro giorni di celebrazioni per i 70didella, in un programma che unisce eventi solenni e festa popolare in onore della sovrana 96enne, che i sondaggi indicano apprezzata da otto sudditi su dieci. Fra orgoglio nazionale e spensieratezza, con l’apertura dei pub prolungata fino a tarda notte, il Giubileo di Platino sarà anche un modo dire la fine dei duridella pandemia di Covid. Festa per il Giubileo dellaNessuno ha regnato tanto comenella storia britca. Rimasta vedova ...

