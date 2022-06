Kerr contro Udoka, le Finals dei due coach: e se fossero decisivi loro? (Di mercoledì 1 giugno 2022) I riflettori sono su Steph Curry e Jayson Tatum. Su Klay Thompson e Jaylen Brown, Draymond Green e Marcus Smart. Ma quelle 2022 sono anche le Finals di Steve Kerr e Ime Udoka, i coach di Golden State ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) I riflettori sono su Steph Curry e Jayson Tatum. Su Klay Thompson e Jaylen Brown, Draymond Green e Marcus Smart. Ma quelle 2022 sono anche ledi Stevee Ime, idi Golden State ...

Pubblicità

Gazzetta_NBA : Kerr contro Udoka, le #NBA75 Finals dei due coach: e se fossero decisivi loro? - MontagnaRosario : RT @siriomerenda: Steve Kerr ha utilizzato la conferenza stampa dopo una delle finali di conference non per parlare di basket...ma per fare… - MRC_typing : @4n1mo51t1som1n4 Se non erro pure Kerr è di questa scuola, mi ricordo la famosa tripla da centrocampo di Curry cont… - michelev69 : RT @siriomerenda: Steve Kerr ha utilizzato la conferenza stampa dopo una delle finali di conference non per parlare di basket...ma per fare… - ester_damato : RT @siriomerenda: Steve Kerr ha utilizzato la conferenza stampa dopo una delle finali di conference non per parlare di basket...ma per fare… -