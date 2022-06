(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ex allenatore della, Fabio, ha rivelato unrelativo ai suoi tempi in bianconero al The Siun. Nello specifico, l’ex tecnico provò aaddirittura…Lionel: “Era il, era l’ultimo torneo prima dell’inizio del campionato. Entra, gioca questa partita (il trofeo Gamper, vinto ai rigori dai bianconeri, ndr) e dopo un’ora e mezza scendo a parlare con l’allenatore del Barcellona, Frank Rijkaard. Gli dico: ‘Frank, è possibile che tu mi venda questo ragazzo?’. Mi disse di no, mi disse che era uno dei loro. Era incredibile, aveva diciotto anni e faceva le stesse cose che fa adesso. Nella mia mente c’è Pelè, c’è Maradona e c’è: sono tre geni. Poi ci metto Ronaldo, il brasiliano, il ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, #Capello svela un retroscena: “Nel 2005 provai a portare #Messi a Torino” - ZonaBianconeri : RT @AllenatoreM: Capello rivela: 'Provai a portare Messi alla Juventus ma...' #Capello #Messi #Juventus - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Capello rivela: 'Provai a portare Messi alla Juventus' - TUTTOJUVE_COM : Capello rivela: 'Provai a portare Messi alla Juventus' - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: CAPELLO svela un retroscena: “Ho provato a p -

In un'intervista concessa a The Sun , Fabioha rivelato un retroscena della sua avventura ai tempi delladal 2004 al 2006. L'ex commissario tecnico di Inghilterra e Russia , infatti, voleva portare in bianconero Lionel Messi ...... Wembley dove laha dei bei ricordi. Il più recente è chiaramente l'Europeo dell'anno ... Dino Zoff e Fabiocon quest'ultimo match - winner del gol vittoria a 4' dalla conclusione. Il ...L’ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, ha rivelato un retroscena relativo ai suoi tempi in bianconero al The Siun. Nello specifico, l’ex tecnico provò a portare a Torino addirittura…Lionel ...Leo Messi juventino mancato. A rivelarlo, in un'intervista a The Sun è Fabio Capello, ex tecnico bianconero: "Era il 2005, era l'ultimo torneo prima dell'inizio del campionato. Entra Messi, gioca ...