Isola dei Famosi, dura punizione per Luca: “Non sei più leader”, cos’è successo (Di mercoledì 1 giugno 2022) al naufrago; il comunicato della produzione. Le sorprese all’Isola dei Famosi non mancano mai. E, purtroppo per i naufraghi, non sono sempre positive. Nelle puntata del daytime in onda oggi, mercoledì 1 giugno, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato: la produzione ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 1 giugno 2022) al naufrago; il comunicato della produzione. Le sorprese all’deinon mancano mai. E, purtroppo per i naufraghi, non sono sempre positive. Nelle puntata del daytime in onda oggi, mercoledì 1 giugno, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato: la produzione ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - FAttendibile : @IsolaDeiFamosi Avete fatto uscire, con furbata, Maccarini perché faceva uscire il peggio dei vostri raccomandati u… - poIip3tto : Ca passat Zayn, l’isola dei famosi? - SAntonio10273 : SE MI SAPETE DISTINGUERE I BASTARDI DAI BUONI IN QUESTA GUERRA, FAREMO L'ISOLA DEI FAMOSI AL LARGO DELLA CRIMEA. SE… - infoitcultura : L'isola dei famosi, Alex Belli attacca Soleil Sorgè: 'È pazza, ha fatto sei mesi di trash televisivo' -