I post di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas per la laurea del figlio Dylan

Catherine Zeta Jones e Michael Douglas hanno festeggiato la laurea del figlio Dylan alla Brown University, una prestigiosa università americana a Providence, nello stato di Rhode Island. Domenica 29 maggio 2022, la coppia – una delle più consolidate di Hollywood – ha postato sui rispettivi profili Instagram alcuni scatti felici, per celebrare il traguardo raggiunto dal 21enne. Vi raccomandiamo... La storia di Teresa Cherubini che dopo aver sconfitto il cancro si è laureata Parole di gioia e orgoglio sono state scritte a corredo delle immagini: "Congratulazioni per la laurea al mio ragazzo, il mio orgoglio, la mia gioia, ...

