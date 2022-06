Advertising

Agenzia ANSA

Oggi il gup di Milano Chiara Valori ha ammesso la richiesta didi essere processato con rito abbreviato (sconto di un terzo sulla pena e a porte chiuse) condizionato, tra l'altro, al ...Glidel Centro Meteo Liguria Limet seguono la situazione minuto per minuto sulla loro pagina Facebook e annunciano forti temporali in atto tra Valle Scrivia e Val Polcevera con forti rovesci ... Genovese: esperti difesa,cronico uso droghe influì su azioni - Lombardia Una cronica intossicazione da stupefacenti e un deficit psicologico, con disturbi anche narcisistici, che avrebbero influito sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, riducendo ...Il vaiolo delle scimmie è una zoonosi silvestre - ovvero una malattia riguardante gli animali selvatici - con infezioni umane accidentali, che di solito si verificano nelle parti boscose dell'Africa c ...