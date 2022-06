Foggia | Canonico | “Zeman? Il calcio è fatto di cicli | non abbiamo trovato un accordo”

Advertising

lagoleada_it : Ai microfoni di #AntennaSud il vice presidente, Emanuele #Canonico, ha parlato del futuro del #Foggia e su mister… - AntennaSud : Foggia, Canonico jr: “Restiamo ambiziosi. Zeman? Ciclo chiuso” - mariano56560309 : @FrancescoOrdine @CucchiRiccardo Franco, novità su Canonico? ha dato una settimana per cedere il Foggia - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Separazione tra il #Foggia e Zdenek #Zeman. Frattura insanabile con il presidente Nicola Canonico. Tutto confermato dallo s… - MRB_it : ?? | Foggia, Canonico sotto accusa: rebus in panchina ?? | Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù #MRB… -

Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone B Squadra Pescara Zeman ha rotto con ile ora attende una (terza) occasione per sedere sulla panchina del Pescara. Il divorzio tra il ...del presidente. ...Le strade di Zdenek Zeman e delsi separano ancora una volta: giovedì scorso l'addio tra l' allenatore e il club dopo il colloquio allo Zaccheria con il presidenteche, subito dopo, ...Le dichiarazioni di Emanuele Canonico, vicepresidente del Foggia, a proposito dell'addio del tecnico Zeman dai rossoneri ...Emanuele Canonico, vice presidente del Foggia, intervenuto ai microfoni di AntennaSud, come riportato da foggiacalciomania.com, ha dichiarato: "Abbiamo aperto agli imprenditori foggiani ...