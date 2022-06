Finalissima 2022, Mancini deluso: 'Argentina migliore di noi' (Di mercoledì 1 giugno 2022) "L'Argentina è stata migliore di noi. Nel primo tempo abbiamo fatto due errori sui due gol concessi, la partita era equilibrata, poi loro sono stati più bravi, hanno comandato la partita, sono stati i ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "L'è statadi noi. Nel primo tempo abbiamo fatto due errori sui due gol concessi, la partita era equilibrata, poi loro sono stati più bravi, hanno comandato la partita, sono stati i ...

