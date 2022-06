Ferrara, è morto il bambino caduto nella cisterna. La procura aprirà un’indagine (Di mercoledì 1 giugno 2022) È morto questa mattina nell’ospedale di Cona il bambino di un anno e mezzo caduto in una cisterna a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. La cisterna conteneva liquidi e fanghi reflui. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’accaduto: a quanto finora ricostruito sembra che il coperchio della botola, che si trova in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, abbia ceduto mentre il bambino vi si trovava sopra. Sulla tragedia la procura di Ferrara guidata dal procuratore Andrea Garau aprirà un fascicolo di indagine. Bisognerà valutare se sia necessaria l’autopsia per ricostruire le cause del decesso del piccolo, che sarebbe rimasto nel liquido tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Èquesta mattina nell’ospedale di Cona ildi un anno e mezzoin unaa Portomaggiore, in provincia di. Laconteneva liquidi e fanghi reflui. Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’ac: a quanto finora ricostruito sembra che il coperchio della botola, che si trova in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, abbia ceduto mentre ilvi si trovava sopra. Sulla tragedia ladiguidata daltore Andrea Garauun fascicolo di indagine. Bisognerà valutare se sia necessaria l’autopsia per ricostruire le cause del decesso del piccolo, che sarebbe rimasto nel liquido tra i ...

