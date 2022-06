Advertising

Nutizieri : Favero torna sul caso di Rimini: 'Chiedo scusa alle donne offese dagli alpini, saremo intransigenti'… - Ansa_ER : Alpini: Favero; scuse a donne offese, saremo intransigenti. Rieletto a guida Ana torna su Rimini nella Relazione Mo… -

La Repubblica

...a Lagole di Calalzo di Cadore il Trumusio Celtic Fest, il festival celtico che ritorna in Cadore dopo la prima, fortunata edizione del 2021. A proporre l'iniziativa sono Elisa Del, ...... con il menu dolce del celebre pasticcere Frank Adrian Barron (alias Cake Boy) e la storia dei "cervelli in fuga della cucina italiana", Alessandra Dele Oliver Piras .in edicola Cook - ... Favero torna sul caso di Rimini: "Chiedo scusa alle donne offese dagli alpini, saremo intransigenti" "Precisato che condanniamo i fatti di molestie, e chiediamo scusa alle donne offese, saremo intransigenti con i responsabili, sia associati che non e saremo nel contempo determinati a difendere l'onor ...Confermato alla guida dell'associazione nazionale delle penne nere: "Dalla prossima adunata si cambia: più controllo" ...