Faux bob | perfetto quando fa caldo senza dare un taglio ai capelli

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il finto caschetto, amatissimo dalle celeb, è l'hair look ideale per essere coolsforzo se le temperature sono in rialzo ma di tagliare inon se ne parla. Dall'effetto sorpresa assicurato, si sfoggia ai party e per serate speciali come di recente ha fatto Victoria Silvstedt al Festival di Cannes. Troppo impegnativo? Assolutamente no: cambiare stile, con i consigli dell'esperto, è un gioco da ragazze!

Certamente ricorderemo il raccolto un po montessoriano di Jasmine Trinca e il finto caschetto di Victoria Silvstedt ma, non ce ne voglia nessuna, è di nuovo Andy McDowell che porta un guizzo creativo in più ...