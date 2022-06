Ex Ilva morto per amianto | Fintecna e Telecom risarciscono gli eredi

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Oggi, 1 Giugno, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha condannatoSpa, all’epoca Italsider-, eItalia Spa a risarcire pecuniariamente glidi un ex operaio dell’appalto dello stabilimento siderurgicoa 67 anni nel 2016 per mesotelioma pleurico dopo aver lavorato per 20 anni a contatto con l’, come riportato da Ansa.it. La sentenza del Tribunale di Taranto Il Tribunale di Taranto ha oggi riconosciuto che l’operaio, impelato nel lavoro alle dipendenze di varie società dell’appalto che si sono avvicendate nello stabilimento siderurgico di Taranto, venne esposto alle fibre cancerogene di. Come riportato nella sentenza del Tribunale, il lavoratore “nell’espletamento delle proprie mansioni di addetto discarica ...

... Cosimo Magazzino, ha condannato Fintecna spa e Telecom Italia spa a risarcire in solido gli eredi di un ex operaio dell'appalto dello stabilimento siderurgicoa 67 anni nel 2016 per ...Si è spento all'età di 95 anni, don Antonio Airò , conosciuto come il primo parroco di Gesù Divin Lavoratore al rione Tamburi , la cui storia è legata alla vita degli operai della ex Italsider . Prima ...Operaio morto per l'amianto: Fintecna e Telecom risarciscono gli eredi. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Cosimo Magazzino, ha condannato Fintecna spa e Telecom Italia spa a risarcire in ...Il giudice del Lavoro del tribunale di Taranto ha accolto il ricorso degli eredi di un operaio che aveva lavorato alle dipendenze di varie società, avvicendatesi nella gestione dello stabilimento ...