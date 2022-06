Da oggi non devi più aspettare fino a venerdì per le nuove puntate di Obi-Wan Kenobi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se pensavate di dover aspettare fino a venerdì per vedere i nuovi episodi di Obi-Wan Kenobi, abbiamo buone notizie: arriveranno tutti prima! I primi due capitoli sono stati pubblicati lo scorso venerdì, in concomitanza con la Star Wars celebration. Non era la data prevista (che originariamente cadeva il 25 maggio): Disney ha ritardato l'uscita per inserire il titolo in quel weekend speciale. Ora, il fatto che la première sia stata di venerdì non significa che anche gli altri episodi saranno rilasciati in quel giorno della settimana. D'ora in poi, il resto della serie arriverà su Disney+ ogni mercoledì, proprio come tutte le altre serie Marvel e Star Wars. Questo mercoledì 1° giugno, quindi, il terzo episodio è già da gustare online (magari in pausa pranzo o a morsi, tra una pausa caffè ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se pensavate di doverper vedere i nuovi episodi di Obi-Wan, abbiamo buone notizie: arriveranno tutti prima! I primi due capitoli sono stati pubblicati lo scorso, in concomitanza con la Star Wars celebration. Non era la data prevista (che originariamente cadeva il 25 maggio): Disney ha ritardato l'uscita per inserire il titolo in quel weekend speciale. Ora, il fatto che la première sia stata dinon significa che anche gli altri episodi saranno rilasciati in quel giorno della settimana. D'ora in poi, il resto della serie arriverà su Disney+ ogni mercoledì, proprio come tutte le altre serie Marvel e Star Wars. Questo mercoledì 1° giugno, quindi, il terzo episodio è già da gustare online (magari in pausa pranzo o a morsi, tra una pausa caffè ...

Advertising

Giorgiolaporta : C’è qualcosa che unisce #Santoro e la #Russia: quando facevano comodo ai #comunisti per il fiume di rubli da #Mosca… - frankmatano : Oggi è un anno che questo ragazzo che non conosco mi ha sfondato la macchina facendo la retro ?? - romeoagresti : #Juve e #Toro nei prossimi giorni parleranno di #Mandragora: l’obbligo di riscatto non è scattato e i granata sono… - giginevra_ : raga sti cazzi di liam oggi inizia il pride month non rompetemi - Leo_ACM1899 : @LeggendaAmbros1 Non è un pirla, bisogna capire tu cosa intendi per competenza. Il milan o l'Inter ad oggi, con le… -