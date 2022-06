Covid:18.391 positivi,59 vittime. Solo 8 ingressi intensiva (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 18.391 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.267. Le vittime sono invece 59, sette in meno rispetto a ieri. Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono 18.391 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.267. Lesono invece 59, sette in meno rispetto a ieri. Sono ...

Advertising

askanews_ita : In 24 ore 18.391 positivi, 59 morti per COVID-19 #COVID - solops : Coronavirus COVID-19 Italia, i dati del 1° giugno 2022: +18.391 nuovi casi, 59 decessi - luigiasero : Ultime Covid Italia: 18.391 nuovi casi e 59 decessi. In Sicilia 4 vittime - LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 18.391 nuovi casi e 59 decessi. In Sicilia 4 vittime - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 18.391 contagi e 59 morti: bollettino 1 giugno - -