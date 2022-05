Challenger Forlì 2022 | Musetti fatica ma conquista il successo | sconfitto Skatok in tre set

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Non è stato assolutamente facile, ma alla fine ciò che è più importante è il risultato. Nonostante una prestazione non proprio perfetta, Lorenzo(testa di serie numero 1) sconfigge il kazako Timofey Skatov (n.188 del ranking) con il punteggio di 6-4 5-7 6-1 nel primo turno deldi. Giovedì ci sarà il prossimo ostacolo, l’ottavo di finale contro il tedesco Maximilian Marterer (n.208 ATP). Dopo due game tranquilli, è Skatov ad andare vicino al break.è però bravo ad annullare le tre chance di 1-2 e tiene il servizio. Passano altri tre giochi e questa volta è l’azzurro ad andare a un passo dall’allungo, ma il kazako è attento e, dopo aver cancellato la palla break, trova il 3-3. Il set sembra dunque potersi decidere soltanto con un singolo episodio e così avviene: nel decimo game il nostro ...

Si tinge sempre più di azzurro il125 di, sulla terra rossa del TC Villa Carpena: altri sei italiani entrano in tabellone (Giannessi, Fabiano, Caruso, Gaio, Nardi e Cobolli), dopo la prima wild card assegnata a ...Adesso per l'allievo del Maestro Francesco Tarpani appuntamento a, con il125 al Tennis Club Villa Carpena, una nuova occasione per mostrare i progressi dell'ultimo periodo e scalare ...