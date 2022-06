Calcio, Zaniolo indagato dalla FIGC: concluse le indagini cosa rischia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Guai in vista per il calciatore della Roma Niccolò Zaniolo è entrato nel mirino del Milan. Il giocatore della Roma però da giorni è al centro di diverse polemiche che non riguardano il mercato o il Calcio giocato. È stato protagonista della vittoria della Conference League con la Roma e poi dei festeggiamenti sopra le righe. Tra cori contro la Lazio e un sorriso quasi di approvazione dopo alcuni insulti riferiti alla ex e attuale compagna di Zaccagni, Chiara Nasti. Non è finita qui, poi Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale per problemi fisici alla caviglia. Intanto però la FederCalcio ha aperto un fascicolo sul comportamento del calciatore contestando al giallorosso la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportivo. Ovvero “del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Guai in vista per il calciatore della Roma Niccolòè entrato nel mirino del Milan. Il giocatore della Roma però da giorni è al centro di diverse polemiche che non riguardano il mercato o ilgiocato. È stato protagonista della vittoria della Conference League con la Roma e poi dei festeggiamenti sopra le righe. Tra cori contro la Lazio e un sorriso quasi di approvazione dopo alcuni insulti riferiti alla ex e attuale compagna di Zaccagni, Chiara Nasti. Non è finita qui, poiha lasciato il ritiro della Nazionale per problemi fisici alla caviglia. Intanto però la Federha aperto un fascicolo sul comportamento del calciatore contestando al giallorosso la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportivo. Ovvero “del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di ...

