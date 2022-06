Calcio: Cardinale (RedBird), ‘onorati di essere parte della storia del Milan’ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. – (Adnkronos) – ‘Siamo onorati di essere parte dell’illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale”. Così in una nota Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, dopo l’ufficializzazione dell’acquisto del Milan per 1,2 miliardi. “Tengo a ringraziare Gordon Singer e l’intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A -prosegue Cardinale-. La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. – (Adnkronos) – ‘Siamo onorati didell’illustredi AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale”. Così in una nota Gerry, Fondatore e Managing Partner di, dopo l’ufficializzazione dell’acquisto del Milan per 1,2 miliardi. “Tengo a ringraziare Gordon Singer e l’intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai verticiSerie A -prosegue-. La filosofia di investimento die i risultati conseguiti nel mondo ...

