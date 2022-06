Biagio Izzo affascinato dai Super Heroes alla Mostra D’Oltremare

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’attoreha visitato I& Co.Batman ed è rimastodai personaggi Goldrake, LegoHero, Spider Man e Hulk, e dal travolgente labirinto di Alice. Anche l’attoreè restatoda I& Co. in arrivodal 2 giugno 2022. Presentati in anteprima