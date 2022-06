Avellino, D’Agostino: “Costruiremo una squadra per vincere, pronti a lottare” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole del presidente dell'Avellino, Antonio D'Agostino, sui progetti in vista della prossima stagione Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole del presidente dell', Antonio D'Agostino, sui progetti in vista della prossima stagione

Advertising

ottochannel : Avellino, D'Agostino: 'Chi partecipa vuole vincere' - ottopagine : Avellino, D'Agostino: 'Taurino ambizioso. Chi partecipa vuole vincere, però...' #Avellino - sportavellino : Avellino, D'Agostino: 'Partecipiamo per vincere, Taurino molto ambizioso. Ci sono tanti contatti' -… - sabnap76 : @orsobrun @Avellinoide In verità non capisco perché D’Agostino si ostini a fare calcio ad Avellino! Siamo una piazz… -