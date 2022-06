Alfonso Signorini ricoverato in ospedale. La notizia arriva dal conduttore del GF Vip (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alfonso Signorini ricoverato in ospedale. Il conduttore del GF Vip, che si appresta a preparare la prossima edizione del reality in partenza a settembre, ha fatto sapere di avere un problema di salute nel suo editoriale sul nuovo numero di Chi. Ha infatti voluto ringraziare i medici e gli infermieri che gli sono stati vicini nei due giorni in cui è rimasto al San Raffaele di Milano. “Di recente mi sono ricoverato al San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco – ha spiegato Alfonso Signorini – Ho conosciuto medici straordinari, che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta, che arrivano alle 9 di sera dopo una lunga giornata tra corsie e sale operatorie e che trovano ancora il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)in. Ildel GF Vip, che si appresta a preparare la prossima edizione del reality in partenza a settembre, ha fatto sapere di avere un problema di salute nel suo editoriale sul nuovo numero di Chi. Ha infatti voluto ringraziare i medici e gli infermieri che gli sono stati vicini nei due giorni in cui è rimasto al San Raffaele di Milano. “Di recente mi sonoal San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco – ha spiegato– Ho conosciuto medici straordinari, che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta, cheno alle 9 di sera dopo una lunga giornata tra corsie e sale operatorie e che trovano ancora il ...

