Alberto Matano in esclusiva a FqMagazine | “Dopo tanti anni insieme a giugno sposo Riccardo | è una scelta di amore e di vita”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “È vero“,annuncia inche convolerà a nozze con il compagno di sempre. Pochi mesi fa il coming out in diretta per il giornalista, volto di punta del servizio pubblico, prima al Tg1 poi con successo a “Lain Diretta“: “Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È unadie di”, confida ai nostri microfoni confermando la notizia accennata dal settimanale Chi. “Le nozze avverranno nel mese, conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier“, raccontada sempre riservato ...

Advertising

fanpage : Alberto Matano convolerà a nozze con il suo compagno e a officiare la cermonia ci sarà Mara Venier! - GiusCandela : Alberto Matano: “Dopo tanti anni insieme a giugno sposo Riccardo, è una scelta di amore e di vita” (ESCLUSIVA FQMAG… - Affaritaliani : Alberto Matano si sposa, Mara Venier officia le nozze - SaCe86 : Alberto Matano si sposa, è ufficiale: «Il matrimonio con il compagno storico a luglio, officia Mara Venier». L - zazoomblog : Alberto Matano si sposa e a officiare la cerimonia sarà la zia più amata d’Italia - #Alberto #Matano #sposa… -

Dalla rivista Chi le chicche di gossip:sta per sposare il suo ...ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia di svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier ". Così scrive ...Alberto Matano si sposa. L’ex mezzobusto del Tg1 e oggi conduttore de La Vita in Diretta ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno. La cerimonia del giornalista catanzarese, secondo le ultime ...Alberto Matano è pronto a sposare il suo storico compagno. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui le nozze saranno a luglio. Il conduttore de La Vita in diretta nei mesi scorsi, facendo coming o ...