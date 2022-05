Vasco Live arriva a Napoli | il 7 giugno 2022 allo Stadio Diego Armando Maradona

(Di martedì 31 maggio 2022) La tappa napoletana del lungo tour diRossi è in programma il prossimo 7. Con il claim “finalmente” e dopo due anni di stop forzato, tornano le grandi emozioni e la musica con la tappa napoletana del lungo tour diRossi. Dopo l’entusiasmante partenza di Trento e i concerti di

Pubblicità

giuls0000 : @MarroneEmma Mi ha scritto adesso una mia amica di Aradeo che non ti mai vista live e che era presente a Imola da V… - _mascalzone_ : #vascolive #Vasco #vascorossi appena ti prendo da sola ti lecco la ...? #StrangerThings che accadono solo con Vas… - rep_napoli : C'è Vasco Rossi live al Maradona il 7 giugno: ecco il programma del concerto [aggiornamento delle 13:36] - paoloangeloRF : Vasco Live, scontro tra Paoli e Degasperi: «Fai parte anche tu dei gufi e dei rosiconi?» - - MovengoAnchio : RT @ANNAQuercia: siamo solo noi- live con testo- Lyrics -vasco rossi -

La Repubblica

Un viaggio straordinario tra audio, video eattraverso le musiche di Lucio Battisti, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Fabrizio De André, Francesco de Gregori,Rossi Ivano Fossati, e Ivan ...... e con le sueperformance, le più recenti per il tour Fuori Dagli Spazi!, ha calcato i ... da ultimo FEAT (Fuori dagli spazi) che contiene le collaborazioni con Fedez,Brondi, Colapesce ... C'è Vasco Rossi live al Maradona il 7 giugno: ecco il programma del concerto “Sono in stato di grazia - ha detto Vasco- Ho un diluvio di emozioni indescrivibile ... parole” (suggestiva la clip che il regista live Pepsy Romanoff ha ideato per i megaschermi: il libro ...Con il claim “finalmente” e dopo due anni di stop forzato, tornano le grandi emozioni e la musica con la tappa napoletana del lungo tour di Vasco Rossi. Dopo l'entusiasmante partenza di Trento e i con ...